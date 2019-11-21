بعد تكريمها في القاهرة السينمائي.. حلا شيحة تهنئ منة شلبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأت الفنانة حلا شيحة، صديقتها الفنانة منة شلبي، بعد تكريمها أمس الأربعاء، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ 41.

ونشرت "حلا" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لمنة، وعلقت: "منة الجميلة، كنتي قمرة إمبارح، ودايما من نجاح لنجاح".

وحصلت منة شلبي بالأمس، على جائزة فاتن حمامة للتميز، وأهدت الجائزة لوالدتها الفنانة زيزي مصطفى.

وافتتحت فعاليات الدورة الـ 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي أمس، بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن، وتستمر الفعاليات حتى 29 نوفمبر.