محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
نفى نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، شائعة وفاة الفنان الكبير هادي الجيار، والتي تم تداولها منذ قليل على بعض المواقع.
وقال "زكي" في تصريحات خاصة لمصراوي، إن ما يتم تداوله غير حقيقي وكذب، مؤكدًا أن الفنان هادي الجيار يتمتع بصحة جيدة ولا صحة لما ينشر على موقع التواصل الاجتماعي عن تدهور حالته أو وفاته.
جدير بالذكر أن هادي الجيار أصيب بالتهاب رئوي منذ أيام، ونُقل إلى المستشفى، وأكدت زوجته والفنانة نهال عنبر في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" أن حالته في تحسن مستمر.
كانت هذه تفاصيل خبر نقيب المهن التمثيلية يكشف لمصراوي حقيقة وفاة هادي الجيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.