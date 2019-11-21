نقيب المهن التمثيلية يكشف لمصراوي حقيقة وفاة هادي الجيار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نفى نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، شائعة وفاة الفنان الكبير هادي الجيار، والتي تم تداولها منذ قليل على بعض المواقع.

وقال "زكي" في تصريحات خاصة لمصراوي، إن ما يتم تداوله غير حقيقي وكذب، مؤكدًا أن الفنان هادي الجيار يتمتع بصحة جيدة ولا صحة لما ينشر على موقع التواصل الاجتماعي عن تدهور حالته أو وفاته.

جدير بالذكر أن هادي الجيار أصيب بالتهاب رئوي منذ أيام، ونُقل إلى المستشفى، وأكدت زوجته والفنانة نهال عنبر في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" أن حالته في تحسن مستمر.