صبا مبارك على غلاف مجلة vogue arabia

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

خضعت الفنانة الأردنية صبا مبارك، لجلسة تصوير، لصالح مجلة vogue arabia.

"صبا" ظهرت على غلاف المجلة بأكثر من إطلالة مختلفة، وحازت الصور التي نشرتها على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكانت صبا مبارك قد امتنعت عن نشر صور لها عبر حسابها بموقع إنستجرام، بعد وفاة طليقها المخرج التونسي شوقي الماجري.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة الأردنية مسلسل "عبور" الذي عرض في رمضان الماضي، وشاركها البطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، ومن إخراج محمد حكشي.