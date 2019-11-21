هنا الزاهد في جلسة تصوير بافتتاح القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

خضعت الفنانة هنا الزاهد، لجلسة تصوير جديدة، تحت إشراف المصورة لميس مجدي، أثناء حضورها حفل افتتاح الدورة الـ 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي أقيمت مساء أمس الاربعاء 20 نوفمبر.

ونشرت "هنا" الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وظهرت فيها بفستان أسود أنيق، حاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وانطلقت أمس فعاليات الدورة الـ 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بدار الأوبرا المصرية، وتستمر الفعاليات حتى 29 نوفمبر الجاري.