محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
خضعت الفنانة هنا الزاهد، لجلسة تصوير جديدة، تحت إشراف المصورة لميس مجدي، أثناء حضورها حفل افتتاح الدورة الـ 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي أقيمت مساء أمس الاربعاء 20 نوفمبر.
ونشرت "هنا" الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وظهرت فيها بفستان أسود أنيق، حاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.
وانطلقت أمس فعاليات الدورة الـ 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بدار الأوبرا المصرية، وتستمر الفعاليات حتى 29 نوفمبر الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر هنا الزاهد في جلسة تصوير بافتتاح القاهرة السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.