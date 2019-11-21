تراند اليوم : بالصور.. «براد بيت» يواعد فنانة عراقية...



نشرت إحدى المجلات الأمريكية، صورة للنجم العالمي برد بيت، مع فنانة عراقية، مشيرة إلى أنه دخل معها في علاقة عاطفية.

وأشارت مجلة "كوسموبوليتان"، أن النجم الأمريكي براد بيت، شوهد في الآونة الأخيرة عدة مرات مع الممثلة الأمريكية من أصول عراقية عليا شوكت؛ ما جعل الأقاويل تنتشر حول بدئه مواعدتها.

ونشرت أن النجم الأمريكي براد بيت 55 عامًا، لم يدخل في أي علاقة عاطفية منذ انفصاله عن النجمة الأمريكية أنجلينا جولي 44 عامًا، في عام 2016 ولكن على ما يبدو بعد أن أعلنت جولي أنها مستعدة للمواعدة مرة أخرى، قرر براد المضي قدمًا.

وفي وقت سابق ظهر براد مع عليا أثناء ذهابهما لتناول العشاء بعد مشاهدة عرض كوميدي معًا وكان هناك عدة صور توثق خروجهما ولكن تم حذفها مؤخرًا دون توضيح الأسباب.

وإلى الآن لم يظهر براد أو عليا لتأكيد هذه الأقاويل أو إنكارها ولكن ظهورهما بشكل مكثف في الفترة الأخيرة جعل متابعيهم يؤكدون أن هناك علاقة رومانسية تجمع بين الطرفين.

والجدير بذكره أنه إلى الأن هناك أمور مازالت عالقة بين براد وأنجلينا من أجل تسوية أمور الطلاق، وتتهم أنجلينا براد دائمًا بأنه هو الذي قلب حياتها وحياه أطفالها رأسًا على عقب، وأنه إلى الآن يتحكم في مصيرها هي وأطفالها من حيث مكان المعيشة وأنها لا تستطيع العيش في مكان آخر بسبب إصراره على تواجدهم في لوس انجلوس وليس أي مكان آخر.

وإلى الآن مازال سبب الانفصال بين النجمين غير محدد؛ فقد انتشرت أقاويل عن عدة أسباب منها إدمانه للكحول وتعنيفه للأطفال وأنباء أُخرى أنه خانها مع فتاه أخرى كما فعل مع زوجته السابقة جينيفر أنستون.