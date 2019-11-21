جودي.. يعيد طفلة ساحر أوز إلى خشبة المسرح الليلة

يُعرض الليلة الفيلم الأمريكي المرشح للأوسكار "جودي" للمخرج ريبورت جولد، بقاعة المسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويُعد ذلك هو العرض الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
خشبة المسرح.
يشار إلي أن الفيلم يتتبع جودي جارلاند، طفلة الفيلم الشهير "ساحر أوز"، في آخر أعوامها، بينما تحاول استعادة مسيرتها من خلال قيامها ببعض العروض المسرحية، ورغم قلقها ورفضها للتمرن، تتألق مجددًا على
جدير بالذكر أن فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، افتتحت مساء أمس الأربعاء وسط أجواء من البهجة والمتعة اكتملت بجودة التنظيم، والإخراج المحترف لهشام فتحي، وقدَّم الحفل ثلاث من نجوم الفن وهم خالد الصاوي، أحمد داوود، و دينا الشربيني.
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