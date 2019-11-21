حلا شيحة تهنئ منة شلبي بعد تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي

حرصت الفنانة حلا شيحة علي تهنئة زميلتها الفنانة منة شلبي بعد تكريمها بالأمس خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وحصولها علي جائزة فاتن حمامة للتميز.

نشرت حلا صورة لمنة من الحفل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "منة الجميلة كنتي قمرة امبارح ودايماً من نجاح لنجاح".



جدير بالذكر أن فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، افتتحت مساء أمس الأربعاء وسط أجواء من البهجة والمتعة اكتملت بجودة التنظيم، والإخراج المحترف لهشام فتحي، وقدَّم الحفل ثلاث من نجوم الفن وهم خالد الصاوي، أحمد داوود، و دينا الشربيني.

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