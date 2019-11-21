تعرف على أفضل أفلام اليوم الأول من مهرجان القاهرة

يحرص دائمًا القائمون على مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على تأكيد إن المهرجان ليس حفل افتتاح وحفل ختام فقط فهناك العديد من الفعاليات والأفلام الهامة التي انتقاها عدد كبير من النقاد على مدار شهور طويلة ليتوصلوا في النهاية لاختيار وعرض أفلام هي أفضل ما تقدم للجنة المشاهدة وأفضل أفلام عرضت خلال العام، ليتم عرض قرابة 150 فيلم من 63 دولة خلال تسع أيام هي فترة المهرجان.

بالطبع يحتار الجمهور بين هذا الكم الهائل من الأفلام فمن الصعب أن تختار ما ستشاهده من بين 150 فيلم خصوصًا إذا لم تكن على دراية بهذة الأفلام، لذلك يقدم النقاد عدد محدود من الأفلام كل يوم ليسترشد به الجمهور الراغب في حضور الأفلام ولأننا نعلم مدى صعوبة البحث عن ترشيحات النقاد للأفلام جمعنا لكم أفضل أفلام اليوم والتى رشحها النقاد بقوة.

" بيك نعيش " هو أول

ترشيحات النقاد لليوم الأول

حصل الفيلم التونسي " بيك نعيش " على تشريح عدد كبير من النقاد فقد قام الناقد خالد عبد العزيز أحد أعضاء لجنة المشاهدة بترشيحه، كذلك رشحته الناقدة رشا حسني عضو لجنة البرمجة بالمهرجان بوضعه على قمة ترشيحاتها بعد فيلم الإيرلندي، بالأضافة لهؤلاء النقاد قامت الناقدة أمل ممدوح بترشيح الفيلم للجمهور الحائر أيهما يختار اليوم.

فيلم بيك نعيش هو فيلم تونسي يعرض في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً ضمن مسابقة أفاق السينما العربية في المسرح الكبير، فيلم بيك نعيش حصل على جائزة التمثيل من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.





فيلم " الخطيئة " ضمن ترشيحات النقاد لهذا اليوم

إذا كنت ترغب في مشاهدة فيلم أخر بعد فيلم " بيك نعيش " ففيلم

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الخطيئة هو الفيلم المرشح بقوة من قِبل النقاد، فحصل الفيلم على ترشيح كل من الناقدة رشا حسني، الناقدة أمل ممدوح، الناقد خالد عبد العزيز والناقد السكندري محمد أحمد.

وتدور أحداث فيلم الخطيئة عن شخصية مايكل أنجلو ويعرض في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على خشبة المسرح الكبير.





فيلم " جودي " وفيلم" حوا، مريم، عائشة " ضمن ترشيحات اليوم

رشحت الناقدة رشا حسني كل من فيلم جودي وفيلم حوا، مريم، عائشة وأشادت بكلاهما حيث أوضحت أنها تتوقع أن يكون فيلم جودي من الأحداث السينمائية هذا العام، كما اتفقت الناقدة أمل ممدوح مع رشا حسني في ترشيحها لفيلم جودي وأتفق معهم الناقد خالد عبد العزيز.

يعرض فيلم " جودي " على خشبة المسرح الصغير في تمام الساعة التاسعة مساءً.

أما فيلم حوا، مريم، عائشة فلقد رشحته الناقدة رشا حسني وعبرت عن إعجابها بفكرة الفيلم وبطريقة السرد المميزة به بحسب وصفها، تدور أحداثه حول ثلاث نساء يعيشن في أفغانستان وتتعرض كل منهما لموقف صعب تضطر لأتخاذ قرارات مصيرية بسببه.

يعرض فيلم حوا، مريم، عائشة في تمام الساعة السادسة مساءً على مسرح الهناجر.