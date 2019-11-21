نقيب الممثلين يكشف للوفد حقيقة وفاة هادي الجيار

نفي الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ما تداول، اليوم الخميس، علي مواقع التواصل الاجتماعي، حول وفاة الفنان الكبير هادي الجيار، بعد تدهور حالته الصحية.
قال أشرف زكي، في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، "هادي
جدير بالذكر، أن الفنان هادي الجيار، يشارك حاليًا في مسلسل "شديد الخطورة"، إلي جانب كل من: رياض الخولي، هادي الجيار، حسني شتا، خالد كمال، حمزة العيلي، محمود حجازي، تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج حسام علي.
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