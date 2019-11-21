"رحلة سعيدة" السبت والأحد على بيرم التونسي بالإسكندرية

قال الفنان سامح بسيوني مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال التابعة للبيت الفني للمسرح، إن عرض "رحلة سعيدة" من إنتاج الفرقة، سوف يقدم أيام السبت والأحد المُقبل الموافق ٢٣،٢٤ نوفمبر الجاري على خشبة مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، وذلك في تمام الثامنة مساءً بالمجان.
يشار إلي أن العرض من تأليف محمد الصواف، بطولة محمد فاروق، إيهاب
تدور أحداث العرض داخل أتوبيس مسافر في رحلة الى مدينة شرم الشيخ، به مجموعة من الأنماط المختلفة من المجتمع المصري، يتعرضون لأزمة أثناء السفر ويبحثون عن حل لها، و ذلك في إطار كوميدي.
جدير بالذكر أن عرض "رحلة سعيدة" يقدم ضمن خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠، و التي أعلنها البيت الفني للمسرح في شهر يوليو الماضي، تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، حيث إن طبيعة العرض معدة لتناسب الأماكن المختلفة بالمحافظات.
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