شاهد.. محمد رمضان من بروفات حفله القادم بموسم الرياض

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو من بروفات حفله ضمن فعاليات موسم الرياض 2019، رافعًا شعار "أقوي حفل بالرياض"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ظهر رمضان في الفيديو وهو يمتطي حصانًا أابيض ويرقص به علي نغمات أغنية "فيرس"، وعلّق علي المقطع قائلًا: "من بروفات أقوى حفلة في الرياض.. ثقة في الله نجاح".
جدير بالذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، أعلن عن نفاد تذاكر حفل الفنان محمد رمضان، وقرر إضافة 1000 تذكرة إضافية أخري حتي يتسني لأكبر عدد من الجمهور الاستمتاع بالحفل.
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