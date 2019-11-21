إليسا لفيروز.. إنتي التاريخ اللي كلنا منتفق عليه

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا تهنئة خاصة لفيروز بمناسبة عيد ميلادها على حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" وقد علقت قائلة "يا #عيد_الدني وقلب الكل. إنتي الوطن اللي ما بعمرو بيخيّب أملنا،

والتاريخ اللي كلنا منتفق عليه. كل سنة وإنتي عيد الأعياد ومجد لبنان والغنية ".

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يشار أن عددًا كبيرًا من نجوم الفن بلبنان قاموا بتهنئة فيروز

بمناسبة عيد ميلادها كذلك الإعلامي المصري أحمد يونس الذي هنأ فيروز بعيد ميلادها من خلال برنامجه.

الجدير بالذكر أن إليسا قد طرحت أحدث كليباتها وهو "كرهني" على موقع اليوتيوب خلال شهر أبريل من العام الجاري، وقد تجاوزت مشاهدات الكليب الستة ملايين مشاهدة.