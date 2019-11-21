منافسات "أسبوع النقاد" تبدأ اليوم بالفيلم الجزائري أبو ليلي

تنطلق اليوم منافسات مسابقة "أسبوع النقاد الدولي" بالعرض الأول في الشرق الأوسط للفيلم الجزائري "أبو ليلى"، للمخرج أمين سيدي بومدين، بحضور صناعه، وذلك في قاعة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة الخامسة مساءً، ويعقب العرض ندوة بحضور بطل الفيلمسليمان بنواري.
الفيلم تدور أحداثه في الجزائر عام 1994، حيث يطارد الصديقان "إس و لطفي" الإرهابي الخطير الهارب "أبو ليلى"، في مطاردة تبدو عبثية لأن الصحراء لم تشهد عمليات إرهابية، ويتضح أنلطفي يريد أن يُبعد "إس" عن العاصمة لأنه يعلم أنه أضعف من مواجهة نزيف الدماء.
جدير بالذكر أن فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، افتتحت مساء أمس الأربعاء وسط أجواء من البهجة والمتعة اكتملت بجودة التنظيم، والإخراج المحترف لهشام فتحي، وقدَّم الحفل ثلاث من نجوم الفن وهم خالد الصاوي، أحمد داوود، و دينا الشربيني.
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