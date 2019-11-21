اليوم.. انطلاق فعاليات "أيام القاهرة" بورش تدريبية للمحترفين

تنطلق في العاشرة من صباح اليوم، ثلاثة ورش للمحترفين، ضمن فعاليات النسخة الثانية من منصة أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام في الفترة من 21 وحتى 26 نوفمبر الجاري، بشراكة بين مهرجان القاهرة السينمائيالدولي، ومركز السينما العربية.
الورشة الأولى، هي SCREEN BUZZ لتطوير السيناريو التلفزيوني على مدار أربعة أيام، والثانية هي EAVE On Demand لتطوير السيناريو السينمائي على مدار أربعة أيام أيضًا، أما الثالثة فهي ورشة Film Independent للإنتاج الإبداعي، على مدار ثلاثة أيام.
جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي، يفتتح الليلة معرض "القاهرة.. أحبك" بسينما الهناجر، والذي يسلط الضوء على الجذور السينمائية الثرية للقاهرة، التي تعد موطن واحدة من أقدم صناعات السينما في العالم.
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