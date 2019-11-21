تراند اليوم : إحتفال نجوم الفن بعيد ميلاد “هند صبرى” علي مسرح مهرجان القاهرة

هنأ الحضور فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة الفنانة هند صبرى بعيد ميلادها، أثناء وقوفها على المسرح الكبير، وغنى الحضور Happybirth day to you

واسترجعت هند ذكريات فيلم بنات وسط البلد، اذ قدمت منة شلبى للجمهور خلال تكريمها فى حفل الافتتاح.

ظهر الفنان أحمد داوود على مسرح افتتاح مهرجان القاهرة بالقبعة المكسيكية، تكريمًا للسينما المكسيكية التى تكرمها الدورة الأربعين للمهرجان.

وقدم داوود الفنانة دينا الشربينى التى تشارك بتقديم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الأربعين وقالت إنها فخورة بتقديم مهرجان كبير بحجم مهرجان القاهرة، واستعرضت دينا من خلال فيلم تسجيلى مجهودات المرأة المصرية فى نشأة السينما فى القرن العشرين.

واستشهدت دينا بمقولة للمخرج يوسف شاهين حين قال إذا ارتدت أن تأخذ فرصة فى السينما فابحث عن المرأة، واستعرض الفيلم أسماء نساء ساهمن فى صناعة السينما المصرية.

وقدم النجم خالد الصاوى حفل افتتاح الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائى بتقديم فقرة استاند أب كوميدى عن رحلة الممثل فى لوكيشن التصوير حتى عرض الفيلم بالسينمات.

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وانتهى منذ قليل عرض السجادة الحمراء وكان أبرز الحضور النجمات هند صبري وحلا شيحة وهبة مجدي ونور اللبنانية إلى السجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي وذلك بالإضافة إلى يسرا، ليلي علوي، إلهام شاهين، بشرى، ساندى، المخرجة إيناس الدغيدي، نسرين أمين، جيهان خليل، رانيا يوسف، الفنان سيد رجب، انتشال التميمي، أحمد داوود وزوجته، الإعلامي خيري رمضان.

وحضر منذ الدقائق الأولي، خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة، محمد حفظي رئيس المهرجان، الفنانة هنا شيحة، الفنانة دينا، الفنان الشاب أمير المصري، الفنان أحمد شاكر، المخرج أحمد مجدي، صناع فيلم بين الجنة والنار، الاعلامية بوسي شلبي، الإعلامية إنجي علي، وأعضاء لجان التحكيم،

يقدم حفل الافتتاح ثلاثة نجوم مصريين، هم، خالد الصاوى، ودينا الشربينى، وأحمد داوود، ويشهد المهرجان عدة فعاليات أبرزها الاحتفاء بالراحلين من الشخصيات السينمائية التى رحلت عنا خلال العام الجارى، وفى مقدمتهم الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، ويكرم المهرجان المخرج العالمي تيري جليام، المخرج شريف عرفة، النجمة منة شلبي.

يعرض فى حفل الافتتاح فيلم The Irishman «الأيرلندى» للمخرج الشهير مارتن سكورسيزى، وبطولة ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشى، وثالثهم هو روبرت دى نيرو الذى يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزى.

ويشارك في الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 150 فيلماً، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، منها أكثر من 30 فيلماً ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضاً على عدد من الأفلام العالمية الكبرى.