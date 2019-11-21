تراند اليوم : سينما روكسي تقدم ثلاثة طرق للاحتفال بإصدار فيلم “فروزن 2”

تزامنًا مع قرب موعد الإصدار الرسمي للجزء الثاني من فيلم “فروزن” المنتظر والمقرر بتاريخ 21 نوفمبر، وبدء بيع تذاكر العرض في صالات سينما روكسي التي تتحول إلى أرض عجائب مذهلة من وحي أجواء الفيلم الشهير، تقدم دور العرض ثلاثة عروض لعشاق الفيلم احتفالًا بعودة ملكة الثلج “إيلسا” بعد 6 أعوام من الفيلم الأصلي.

آيس كريم مستوحى من الفيلم مجانًا عند حجز تذكرة للفيلم الذي يعرض قبل الساعة 4 عصرًا

لإضفاء لمسة حلوة خلال العرض، تقدم سينما روكسي للضيوف آيس كريم مجاني مستوحى من أجواء الفيلم، فمع كل تذكرة فروزن 2 يتم شراؤها للفيلم الذي يعرض قبل الساعة 4 عصرًا تقدم سينما روكسي آيس كريم مجاني بالفانيليا والشوكولاتة وذلك خلال الفترة ما بين 21 إلى 28 نوفمبر الجاري.

احصلوا على بطاقة دخول مجانية إلى ماتيل بلاي! تاون لكل عملية شراء عبر الانترنت

سيحظى عشاق الفيلم خلال الفترة ما بين 6 نوفمبر إلى 31 ديسمبر، بدخول إلى ماتيل بلاي! تاون، الوجهة الترفيهية الحائزة على جوائز، مع تذكرة دخول مجانية واحدة للأطفال عن كل عملية شراء عبر الانترنت.

تشغل ماتيل بلاي! تاون 3 طوابق، وتوفر مكانًا تفاعليًا مغلقًا وآمنًا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و10 سنوات. صُممت هذه المدينة بشكل يدور حول خمسة من أشهر شخصيات الأطفال ليتاح للزائرين الصغار دخول عالم الشخصيات المحببة لديهم.