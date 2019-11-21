قبول استئناف محمد رمضان على حكم تغريمه 16 مليون جنيه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت الدائرة 33 مدني استئناف عالي القاهرة، قبول استئناف الفنان محمد رمضان على حكم تغريمه 16 مليون جنيه، لصالح شركة “فيردي” للإنتاج الفني قيمة شرط جزائي، وإلغاء الحكم المستأنف فيه.

وقال الدكتور أحمد الجندي، المحامى بالنقض ودفاع الفنان محمد رمضان، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “إن حكم الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة هو حكم نهائي، وهو ما يعني أن القضية انتهت، وأن الدعوى كأن لم تكن.

وكانت شركة فيردى للإنتاج الفني أقامت دعوى ضد الفنان محمد رمضان طالبته بدفع 16 مليون جنيه قيمة شرط جزائي، بعد الخلاف بين الطرفين وفسخ التعاقد المبرم بينهما على تنفيذ بعض الأعمال الفنية، وقيدت برقم 515 لسنة 2016 مدني الجيزة.

وصدر حكم لصالح شركة “فيردى” بتاريخ 27 فبراير الماضي، بتغريم الفنان محمد رمضان مبلغ 16 مليون جنيه، وهو الحكم الذي استأنف عليه، وقبل استئنافه، وتم إلغاء الحكم.