ابنة أحمد صيام تهنئه بعيد ميلاده بكلمات مؤثرة.. صورة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
هنأت بسنت صيام، ابنة الفنان المصري أحمد صيام بعيد ميلاده، برسالة مؤثرة عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.
بسنت، نشرت صورة لها برفقة والدها وعلقت عليها قائلة: “كل سنة و أنت أهم و أغلى حاجة في حياتي... كل سنة و أنت الضهر و السند و الأمان وراحة البال... كل سنة و انت منور دنيتي و مليها عليا... كل سنة و انت طيب و عقبال مليون سنة”، وحصدت الصورة على العديد من التعليقات التي هنأته بعيد ميلاده وتمنت له الصحة.
من ناحية أخرى، شارك الفنان أحمد صيام، مؤخرًا في مسلسل “البيت الكبير 3”، وهو من بطولة لوسي، أحمد بدير، حجاج عبد العظيم، لقاء سويدان، الراقصة دينا، طارق صبري، ريم هلال، دنيا المصري، أحمد صيام، شريف باهر، تيسير عبد العزيز، إيمان أيوب، علي الوصال، تأليف أحمد صبحي، إخراج محمد النقلي.
كما تشارك ابنته بسنت، في مسلسل “شبر مية”، والمعروض خلال الوقت الحالي، والمسلسل من بطولة أحمد السعدني، نجلاء بدر، نهى عابدين، رجاء الجداوي، مراد مكرم، محمد على رزق، وثراء جبيل، المغربية طاهرة وعدد آخر من الفنانين.
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