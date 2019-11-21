عبير صبري بإطلالة غريبة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حضرت الفنانة المصرية عبير صبري حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41، برفقة زوجها المحامي الفلسطيني أيمن البياع.
عبير أطلت في الحفل بإطلالة غريبة، حيث ارتدت جمبسوت باللون الروز و بلوزة بصيحة الكتف الواحد، وبنطال فضي مطرز شفاف ببطانة قصيرة.
جمهور الفنانة المصرية وصفوا إطلالتها بالغريبة وغير المفهومة، حيث تسائلوا إن كانت ترتدي جامبسوت أم بنطلون وبلوزة.
وكان حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي قد حضره عدد كبير من نجوم الفن منهم الفنانة منى زكي وزوجها الفنان أحمد حلمي، والفنانة منة شلبي، والفنانة هنا شيحة، والفنانة دينا، والفنان أحمد شاكر، والفنان أحمد مجدي، والإعلامية بوسي شلبي، والإعلامية إنجي علي، والناقد طارق الشناوي، والفنانة ريهام عبدالغفور، والفنانة حلا شيحة، والفنانة ساندي علي.
كما حضرت الفنانة رانيا يوسف، والفنان أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي، والفنانة نور، والفنانة ليلى علوي، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة نسرين أمين، والفنانة بشرى، والفنانة جيهان خليل، والفنانة يسرا، والمخرجة إيناس الدغيدي، والفنان سيد رجب، والإعلامي خيري رمضان، والفنانة أسماء أبو اليزيد والفنانة هند صبري، والفنانة لقاء الخميسي، والفنانة بسمة، والفنانة مي عمر، وغيرهم.
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