- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة المصرية دينا الشربيني في تقديم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41.
وخلال إحدى فقرات الحفل، تحدثت دينا عن صديقها الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، في كلمة مؤثرة، حيث قالت: “ماينفعش أعدي اليوم ده من غير ما أتكلم عن أخويا وصاحبي الجدع اللي الناس كلها زعلت عليه جدا مع أنه في مكان أحلى بكتير هيثم أحمد زكي”.
وأضافت: “هيثم كان طيب جدا وجدع وحنين وعيل صغير يعني قماص، لكن لما كنت تقوله ماتزعلش، كان يقول خلاص مش متضايق، علشان كده أنا كنت مسمياه أبو ضحكة جنان، وأنا متأكدة إن هو مش متضايق إن الحب ده كله ما ظهرش له غير بعد ما مشي علشان هو طيب وقلبه أبيض وفي مكان أحلى من اللي إحنا فيه بكتير”.
يُذكر أن الفنان المصري الراحل هيثم أحمد زكي، كان قد توفي فجر الخميس 7 نوفمبر، عن عمر يناهز 35 عامًا، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.
كانت هذه تفاصيل خبر كلمة مؤثرة لدينا الشربيني عن هيثم أحمد زكي في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.