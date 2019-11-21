بين الظهور الأول والمكرر.. ثنائيات النجوم على السجادة الحمراء في الدورة 41 لمهرجان القاهرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

من خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 41، حضر عدد كبير من نجوم الفن برفقة أزواجهم.

وكان من بين الثنائيات التي تألقت على السجادة الحمراء منى زكي وأحمد حلمي، حيث اختارت الفنانة لها فستان أبيض أنيق، وقلدتها الفنانة علا رشدي التي ظهرت برفقة زوجها الفنان أحمد داوود.

وشهد حفل الافتتاح أيضا أول ظهور لأحدث زوجات الفنان حسين فهمي، كما حضر الفنان خالد الصاوي برفقة زوجته أيضا.

Advertisements

شريف رمزي تألق على السجادة الحمراء، ولفتت ريهام أيمن الأنظار برقة طلتها، بينما اختارت الفنانة داليا مصطفى اللون الأزرق وبدت متألقة برفقة زوجها الفنان شريف سلامة.

بينما اختارت الفنانة روجينا اللون الأسود وماثلتها في ذلك الفنانة إنجي وجدان، وتألقتا برفقة زوجيهما، وتباهى الفنان أحمد فهمي بجمال زوجته على السجادة الحمراء، والتي اختارت الأسود أيضا، واختارته كذلك زوجة الفنان آسر ياسين.

الفنانة ياسمين رئيس تألقت من خلال فستان فضي لامع برفقة زوجها المخرج هادي الباجوري، ونفت بذلك شائعات طلاقهما، وكذلك ظهر الفنان محمد فراج برفقة خطيبته الفنانة بسنت شوقي.