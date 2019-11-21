صورة تثير الشكوك حول حمل منى زكي في طفلها الرابع.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حضرت الفنانة المصرية منى زكي حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 41، برفقة زوجها الفنان أحمد حلمي.

منى ظهرت في لقطة مع صديقتها الفنانة منة شلبي، وظهرت الأخيرة وهي تربت على بطنها، مما جعل الجمهور يتشكك حول حمل منى في طفلها الرابع من حلمي.

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حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي حضره عدد كبير من نجوم الفن ومنهم إلهام شاهين، يسرا، رجاء الجداوي، درة، هند صبري، ليلى علوي، أحمد داوود، شريف سلامة، شريف منير، داليا مصطفى، نور، رانيا يوسف، سما المصري، حسين فهمي، خالد الصاوي، وغيرهم.

منى زكي متزوجة من الفنان أحمد حلمي منذ عام 2000، وأنجبت منه في البداية ابنتها لي لي، ثم انتظرت الفنانة 13 عامًا، وأنجبت بعد ذلك ولديها يونس وياسين.

منى زكي احتفلت منذ أيام بعيد ميلادها برفقة العائلة، والذي هو نفس تاريخ ميلاد زوجها أحمد حلمي، ويعتبر الثنائي من أشهر الثنائيات الفنية في مصر، حيث يعبر حلمي مرارا عن حبه لمنى وتقديره لها، وتفعل منى نفس الشيء.

حمل منى لم يتم التأكد منه، ولم تصرح الفنانة بأي شيء، وقد تكون الصورة مجرد مزحة أو غير مقصودة من قبل منة شلبي.