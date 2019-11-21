أحمد داوود يلفت الأنظار بتصرف مع زوجته علا رشدي على السجادة الحمراء.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

حرص الفنان المصري أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي على حضور حفل افتتاح الدورة الـ 41 لمهرجان القاهرة السينمائي.

الفنان المصري ظهرفي الحفل ببذلة سوداء أنيقة، بينما أطلت زوجته علا بفستان أبيض طويل مشقوق عند أحد الساقين، وله ذيل طويل من الخلف.

داوود لفت الأنظار بإنحناه أمام الكاميرات ليضبط ذيل فستان زوجته، ثم التقط معها الكثير من الصور على السجادة الحمراء.

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وكان حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي قد حضره عدد كبير من نجوم الفن منهم الفنانة منى زكي وزوجها الفنان أحمد حلمي، والفنانة منة شلبي، والفنانة هنا شيحة، والفنانة دينا، والفنان أحمد شاكر، والفنان أحمد مجدي، والإعلامية بوسي شلبي، والإعلامية إنجي علي، والناقد طارق الشناوي، والفنانة ريهام عبدالغفور، والفنانة حلا شيحة، والفنانة ساندي علي.

كما حضرت الفنانة رانيا يوسف، والفنان أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي، والفنانة نور، والفنانة ليلى علوي، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة نسرين أمين، والفنانة بشرى، والفنانة جيهان خليل، والفنانة يسرا، والمخرجة إيناس الدغيدي، والفنان سيد رجب، والإعلامي خيري رمضان، والفنانة أسماء أبو اليزيد والفنانة هند صبري، والفنانة لقاء الخميسي، والفنانة بسمة، والفنانة مي عمر، وغيرهم.