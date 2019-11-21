بعد ظهورها بالحجاب.. طرد سما المصري من مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حضرت الراقصة المصرية سما المصري ضمن عدد كبير من النجوم حفل افتتاح الدورة الـ 41 لمهرجان القاهرة السينمائي.

سما ظهرت في الحفل وهي ترتدي فستان ذهبي، وكشف الفستان عن منحنياتها بطريقة ملفتة، وأكثر ما أثار الجدل في طلتها الحجاب الذي وضعته على رأسها.

حضور سما المصري لحفل الافتتاح تسبب في إحراج شديد لمنظمي المهرجان، حيث أنها حضرت دون إرسال الإدارة دعوة شخصية لها، وهو ما جعل إدارة المهرجان يقوم بـطردها بشكل فوري.

فبعد دخول سما للقاعة الكبرى بدار الأوبرا المصرية طلب منها الأمن الخروج لعدم توافق اسمها مع اسم الشخص المسجل على الدعوة.

Advertisements

يذكر أن سما المصري قد اعتادت خلال الدورات السابقة من مهرجان القاهرة أن تظهر بإطلالات مثيرة للجدل، وتثير بعض الانتقادات.

وكان حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي قد حضره عدد كبير من نجوم الفن منهم الفنانة منى زكي وزوجها الفنان أحمد حلمي، والفنانة منة شلبي، والفنانة هنا شيحة، والفنانة دينا، والفنان أحمد شاكر، والفنان أحمد مجدي، والإعلامية بوسي شلبي، والإعلامية إنجي علي، والناقد طارق الشناوي، والفنانة ريهام عبدالغفور، والفنانة حلا شيحة، والفنانة ساندي علي.

كما حضرت الفنانة رانيا يوسف، والفنان أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي، والفنانة نور، والفنانة ليلى علوي، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة نسرين أمين، والفنانة بشرى، والفنانة جيهان خليل، والفنانة يسرا، والمخرجة إيناس الدغيدي، والفنان سيد رجب، والإعلامي خيري رمضان، والفنانة أسماء أبو اليزيد والفنانة هند صبري، والفنانة لقاء الخميسي، والفنانة بسمة، والفنانة مي عمر، وغيرهم.