عيد ميلاد لهند صبري في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صعدت الفنانة التونسية هند صبري على مسرح مهرجان القاهرة السينمائي لتقديم درع التكريم لصديقتها الفنانة منة شلبي، والتي حصلت على جائزة فاتن حمامة للتميز.

الفنانة التونسية أخبرت الحضور، في مقدمة حديثها، بأن اليوم يصادف عيد ميلادها، وهو ما دفعهم جميع للغناء لها أغنية عيد الميلاد.

هند شكرت الحضور، وقالت في كلمتها لتقديم صديقتها منة شلبي: “عدوك ابن كارك.. كلمة قيلت لنا كثيرا، لكن أنا مش موافقة عليها، لأن في الوسط الفني شفت صداقات من أصدق ما يكون، جايه احتفل بصداقة مهمة أوي في حياتي.. منة بحبك وتستحقي الجائزة دي».

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الفنانة التونسية استرجعت ذكريات فيلم “بنات وسط البلد”، والذي قدمته مع منة شلبى، قائلة: “أحنا هنافي وسط البلد، وأنا ومنة بنات وسط البلد، اتنين اتنين أصحاب أصحاب”، لتصعد منة وتحتضنها وتشكرها على هذه المقدمة.

والفنانة التونسية هند صبري من مواليد 20 نوفمبر عام 1979، أي أنها تبلغ من العمر حاليا 40 عاما.