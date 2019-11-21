رومانسية أحمد حلمي ومنى زكي تشعل السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

خطف النجمان أحمد حلمي ومنى زكي أنظار الجميع على السجادة الحمراء، خلال حضورهما حفل افتتاح الدورة الـ 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

حلمي أطل في الحفل ببذلة سوداء أنيقة، بينما تألقت منى بإطلالة رقيقة، حيث أطلت بفستان أبيض بسيط وتزينت بمكياج هادئ وتركت شعرها منسدلا، وأكملت إطلالتها بمجوهرات ماسية مميزة.

وقد ظهر مقطع فيديو لحلمي ومنى وهما يرقصان سويا على السجادة الحمراء برومانسية وطرافة في نفس الوقت.

وكان أحمد حلمي وزوجته منى زكي قد احتفلا مؤخرا بعيد ميلادهما، والذي يصادف نفس اليوم 18 نوفمبر، في حفل أسري صغير في منزلهما مع أولادهما.

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منى وحلمي أحضرا قالب تورتة صغير، والتفا مع أبنائهما حولها وقاموا جميعا بغناء أغاني عيد الميلاد، واكتفت الفنانة بإظهار صوت أبنائها دون أن تظهر وجوههم.

منى نشرت مقطع الفيديو من الاحتفال، على خاصية “ستوري” على “انستجرام”، وأرفقته بتعليق قالت فيه: “أسرتي.. وملكي أحمد حلمي”.

وكان عدد كبير من نجوم الفن قد وجهوا التهاني لحلمي ومنى بعيد ميلادهما، ومن بينهم كندة علوش، وليلى علوي، وأحمد السعدني، وهند صبري، وإنجي وجدان، وأحمد رزق، وياسمين عبدالعزيز، وأيتن عامر، وغيرهم.