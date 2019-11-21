ريهام عبدالغفور تعود للشعر الطويل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

بعد فترة طويلة من ظهورها بشعر قصير جدا، فاجأت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور جمهورها بعودتها للشعر الطويل مجددا، وذلك خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

الفنانة المصرية تألقت خلال الحفل بإطلالة من تنسيق الإستايلست عبير الأنصاري، حيث أطلت بفستان أنيق من توقيع المصممة سارة أنسي.

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ريهام تزينت بمكياج قوي بلمسات أحمد شوقي، وتركت شعرها منسدلا على كتفها بأنامل مصفف الشعر محمود عامر، وأكملت إطلالتها بمجوهرات ماسية من محمد الكحكي.

وكان حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي قد حضره عدد كبير من نجوم الفن منهم الفنانة منى زكي وزوجها الفنان أحمد حلمي، والفنانة منة شلبي، والفنانة هنا شيحة، والفنانة دينا، والفنان أحمد شاكر، والفنان أحمد مجدي، والإعلامية بوسي شلبي، والإعلامية إنجي علي، والناقد طارق الشناوي، والفنانة حلا شيحة، والفنانة ساندي علي.

كما حضرت الفنانة رانيا يوسف، والفنان أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي، والفنانة نور، والفنانة ليلى علوي، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة نسرين أمين، والفنانة بشرى، والفنانة جيهان خليل، والفنانة يسرا، والمخرجة إيناس الدغيدي، والفنان سيد رجب، والإعلامي خيري رمضان، والفنانة أسماء أبو اليزيد والفنانة هند صبري، والفنانة لقاء الخميسي، والفنانة بسمة، والفنانة مي عمر، وغيرهم.