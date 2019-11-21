جويل مردينيان تعود الى الشاشة.. اليكم التفاصيل

كشفت خبيرة التجميل ومقدمة البرامج جويل مردينيان الى أنها بدأت تحضيراتها للعودة الى الشاشة ببرنامج جديد,

ولفتت “جويل” الى ان البرنامج سيبدأ عرضه في كانون الاول/ديسمبر المقبل عبر شاشة MBC4. وتابعت أن التصوير متواصل حالياً لساعات كي يصبح العمل جاهزاً للعرض في وقته.

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وعن البرنامج، لفتت جويل الى أنه يتحدث عن الموضة والجمال والمنافسات وغيرها من الامور التي تهم المرأة وقالت “عن جد راح يكسر الدني وجامع كل شي”.

ورفضت جويل الكشف عن باقي التفاصيل تاركة عنصر التشويق الى حين عرض البرنامج.

نذكر ان جويل مردينيان كانت قد قدمت عدة برامج في السابق تعنى بالجمال آخرها برنامج يحمل اسمها “جويل”.