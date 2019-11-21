هنا الزاهد أبرزهن.. نجمات بمهرجان القاهرة من دون أزواجهن لهذه الأسباب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهدت فعاليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41 ظهور العديد من "الكابلز" على السجادة الحمراء وهو ما يجذب انتباه الحضور دائمًا لتتبع خطواتهم ومشاهد الرومانسية والعفوية التي تحدث بينهم.

ورغم ظهور العديد من "الكابلز" في حفل الافتتاح الذي وقع مساء الأربعاء إلا أن السجادة الحمراء شهدت ظهور نجمات دون أزواجهن؛ الأمر الذي أثار انتباه الحاضرين وتساؤلاتهم حول الأسباب وراء ذلك.

وترصد "فوشيا" في التقرير التالي ظهور العديد من النجمات دون أزواجهن وكان من بينهن هنا الزاهد ومي عمر، مع كشف الأسباب التي أدت لغيابهم.

هنا الزاهد

تألقت الفنانة المصرية هنا الزاهد على السجادة الحمراء والتي بدت في صحة جيدة وقد تخطت أحزانها التي رافقتها مؤخرًا بوفاة طليق والدتها ومربيها الفنان طلعت زكريا.

وأطلت هنا الزاهد بفستان قطيفة أسود مكشوف الساق، واعتمدت شعرًا أشقر ومكياجًا بسيطًا.

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41 هو الأول بالنسبة للفنانة هنا الزاهد بعد زواجها من أحمد فهمي، ولكنها ظهرت من دونه، حيث كشفت في تصريح خاص لـ"فوشيا" أن زوجها لم يستطع الحضور؛ لأنه ملتزم بمواعيد تصوير لم يستطع تأجيلها.

ووعدت هنا الزاهد، الجمهور بأن يكون أحمد من أول الحاضرين لحفل الختام المقرر له في الـ 29 من نوفمبر الجاري.

مي عمر

أخذت الفنانة المصرية مي عمر هذه المرة الانتقادات على إطلالتها وحدها حيث حضرت من دون زوجها المخرج المصري محمد سامي خاصةً أنه حضر معها مهرجان الجونة وتلقى الانتقادات معها بسبب جرأة إطلالتها آنذاك.

وجاءت إطلالة مي عمر، بفستان قصير حمل اللون الأزرق الفاتح وتميز بأنه مزين بنقوش لامعة ومزود بـ"ذيل" فضفاض وطويل إضافة إلى تزيينه بـ"الريش" مع اختيارها تسريحة شعر "ويفي" منسدل.

ولم يظهر المخرج محمد سامي، مع مي عمر مثلما اعتادا في مثل هذه المناسبات؛ إذ كشفت مصادر مقربة لـ"فوشيا" أنه يتواجد في السعودية برفقة الفنان محمد رمضان لحضور حفله الغنائي الأول له في المملكة ضمن فعاليات "موسم الرياض" والمقرر اليوم الخميس.

لقاء الخميسي

Advertisements

حضرت الفنانة لقاء الخميسي حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي من دون زوجها حارس المرمى محمد عبدالمنصف، وجاءت إطلالة "الخميسي" بفستان من قشر السمك اللامع وحمل اللون الأخضر، وتميز بأنه منفوش من نهاية الفستان وجاء بتصميم "ذيل السمكة"، وأكمام ورقبة مع تسريحة شعر مرفوعة.

نجلاء بدر

تعد الفنانة المصرية نجلاء بدر من الفنانات اللاتي لا يحرصن على حضور أزواجهن لمثل هذه المناسبات فللعام الثاني تظهر نجلاء بدر، من دون زوجها.

وقالت نجلاء بدر في تصريح خاص لـ"فوشيا" إن زوجها أبدى رغبته في عدم الحضور لمثل هذه المناسبات موضحةً أنها تحترم وجهة نظره.

وظهرت نجلاء بدر بفستان أسود من الجلد، له فتحة ساق واسعة، مع تسريحة بسيطة.

هبة مجدي

جاءت إطلالة الفنانة المصرية هبة مجدي، في حفل الافتتاح بفستان "مسطردة" من الشيفون المُبطن، أظهرها أشبه بأميرات ديزني، وكانت الإطلالة منفوشة وبسيطة، مع تسريحة شعر ومكياج هادئ للغاية.

وتخلف الفنان محمد محسن، زوج الفنانة عن الحضور برفقتها على السجادة الحمراء ورفضت هبة مجدي التعليق على غياب زوجها، موضحةً أنه لا يعتاد الظهور معها وأنه لا داعي لهذا السؤال.

وحضر عددٌ من الفنانين المهرجان، منهم يسرا، ليلي علوي، إلهام شاهين، بشرى، ساندي، المخرجة إيناس الدغيدي، نسرين أمين، جيهان خليل، رانيا يوسف، الفنان سيد رجب، انتشال التميمي، أحمد داوود وزوجته، الإعلامي خيري رمضان، هنا شيحة، دينا، بوسي شلبي، الإعلامية إنجي علي، لبلبة، ونادية الجندي.

وشهد الحفل تسليم جائزة فاتن حمامة التقديرية لكل من المخرج البريطاني من أصل أمريكي تيري جليام، والمخرج المصري الكبير شريف عرفة، كما تسلّمت الفنانة منة شلبي، جائزة فاتن حمامة للتميز، كما اختيرت السينما المكسيكية كضيف شرف المهرجان لهذا العام.

يُذكر أن الدورة الـ41 تشهد عرض أكثر من 150 فيلمًا من 63 دولة، بينها قرابة 35 فيلمًا تُعرض عالميًا للمرة الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلمًا في عرضهم الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.