شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. آخر استعدادات محمد رمضان قبل حفله فى السعودية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم محمد رمضان، اليوم الخميس، حفلاً كبيراً ضمن فعاليات "موسم الرياض" على مسرح معرض السيارات "الجنادرية" والحفل من إخراج المخرج المسرحى تامر كرم، والحفل من تنظيم محمد محسن جابر بمشاركة روتانا.

وقام محمد رمضان بمتابعة الاستعدادات والتجهيزات النهائية للحفل والذى سيستقبل محبيه، من جميع الوطن العربى حيث تم بناء مسرح ضخم تم تجهيزه بأحدث الديكورات وأجهزة الصوت والإضاءة.



فريق عمل حفل الرياض

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كما قامت فرقة استعراضية مكونة من عدد ضخم من الراقصين والراقصات بالتحضير والتدريب على أحدث الاستعراضات لمشاركة الفنان محمد رمضان وقام بتصميم الرقصات والاستعراضات هادى عواضة.. هذا بالإضافة إلى العديد من المفاجآت الأخرى التى يتم التحضير لها الآن..

ويذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، قد أعلن عن نفاد تذاكر حفل الفنان محمد رمضان ، وكتب آل الشيخ على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك "نفاد حفل تذاكر الأسطورة محمد رمضان.. وقررنا زيادة ألف تذكرة".