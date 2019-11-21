شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم الروسى"خطيئة" فى عرضه الأول بالشرق الأوسط بالقاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض مهرجان القاهرة السينمائى دورته الـ 41، في التاسعة والنصف من مساء اليوم الخميس، الفيلم الروسي الإيطالي "خطيئة" بحضور مخرجه الشهير أندري كونشالوفسكى، وذلك عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في قاعة المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.



الفيلم الروسى خطيئة

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أهدى بابا روما فرانسيس نسخة من الفيلم خلال زيارته للفاتيكان يوليو الماضي، والذى يرصد واحدة من المراحل الحرجة في حياة الفنان والنحات الإيطالي العظيم "مايكل أنجلو"، حين تتصارع قوتين مؤثرتين على ضمان ولائه، وهو الضحية بينهما، ويجسد الشخصية الرئيسية بالفيلم الممثل الإيطالي ألبرتو تيستون.

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وافتتحت الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، أمس الأربعاء، بحفل كبير فى دار الأوبرا المصرية، حضره عدد غير من نجوم الفن، ويشارك فى المهرجان هذا العام 150 فيلماً ما بين روائي طويل وتسجيلى وقصير، منها أكثر من 30 فيلماً ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضاً على عدد من الأفلام العالمية الكبرى.