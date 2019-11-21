تراند اليوم : علي مدار الاسبوع .. دور عرض أفلام مهرجان القاهرة و التذكرة بـ40 جنيه

تبدأ اليوم الخميس أولى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الـ41 من عروض للأفلام المشاركة وندوات صحفية.

و كشف مهرجان القاهرة عن أماكن ومواعيد بيع التذاكر وأسعارها، وستكون مواعيد عمل شباك التذاكر بدار الأوبرا طوال أيام المهرجان من التاسعة والنصف صباحاً وحتى الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، وحدد المهرجان سعر التذكرة العادية 35 جنيها.

أما في سينما الزمالك يبدأ بيع التذاكر من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، ويبدأ سعر التذكرة من 40 جنيها، وهي نفسها مواعيد وأسعار شباك التذاكر في سينما زاوية بوسط البلد، بينما يتم فتح شباك تذاكر جامعة القاهرة طوال أيام المهرجان أيضاً بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة عصراً، والذي يتيح للطلاب التذاكر بأسعار مخفضة وفقاً للبروتوكول الموقع بين رئيس المهرجان المنتج محمد حفظي ورئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت، وفي سينما راديو، يفتح الباب للدخول مجاناً لمشاهدة أفلام التكريمات والكلاسيكيات.

والحجز عبر موقع شركة تذكرتي

كما يمكن للجمهور الحصول على تذاكر الأفلام زيارة الموقع الرسمي للمهرجان http://www.ciff.org.eg/، وكذلك تحميل التطبيق الإلكتروني الخاص بالمهرجان على الموبايل، ويمكن أيضا لمستخدمي Apple تحميل التطبيق https://apps.apple.com/us/app/cairo-iff/id1441753575

Advertisements

وفيما يلي مواعيد عروض الافلام :