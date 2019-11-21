تراند اليوم : اليوم .. روائع غنائية للفرقة القومية بأوبرا الاسكندرية

الاسكندرية – نسرين عبد الرحيم

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة د. مجدى صابر مساء اليوم الخميس الموافق 21 من نوفمبر الجارى حفلا فنيا للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو/حازم القصبجى على مسرح دار أوبرا الاسكندرية.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من رائع زمن الفن الجميل لكبارالمطربين والملحنين فى مصر والوطن العربى ..منها راجعين يا هوى ..دوبنى دوب فى غرامه ..كلمات..اداء المطربة/ايات فاروق..انا قلبى ليك ميال..اسأل روحك اداء المطربة/غادة ادم..محتار يا قلبى..حبيتك وبدارى عليك..يا سنينى اللى راح ترجعى اداء المطربة/مى حسن..اللى يهواك اهواه..عندما يأتى المساء اداء المطرب/أحمد عصام..فى قلبى غرام..يالى سامعنى اداء المطرب/سامح منير..دارى العيون..يا خلى القلب اداء المطرب/محمد طارق