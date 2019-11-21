لسبب غريب جداً.. طفل مغربي يبلع من العمر 10 سنوات يسرق مصرفاً

كتب امير فتحي في الخميس 21 نوفمبر 2019 02:52 مساءً - في حادثة غريبة وأثارت الجدل بشكل كبير في المغرب، أقدم طفل مغربي لا يتجاوز عمره الـ10 سنوات على اقتحام مصرف في مراكش للقيام سرقة مبلغ مالي لسبب غريب جداً وهو إقتناء هاتف نقال.
صحيفة “المساء” المغربية اشارت الى ان الطفل كان برفقة بعض القاصرين الآخرين وقام بإقتحام المصرف واستغل وضعية “الشباك الأوتوماتيكي” الذي لم يكن مغلقاً بإحكام ودخل الى المصرف، وقام بسرقة “شيكاً” بمبلغ 350 ألف درهم مغربي.
الصحيفة اشارت الى ان السلطات الأمنية تمكنت من القاء القبض على السارق وبقية القاصرين الذين كانوا برفقته وتم اقتيادهم إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش للتحقيق معهم.
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