بكاء الفنانين في مهرجان القاهرة السينمائي والسبب ” هيثم أحمد زكي “

كتب امير فتحي في الخميس 21 نوفمبر 2019 02:52 مساءً - حرصت الفنانة المصرية ” دينا الشربيني ” خلال تقديمها لحفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي انطلق يوم أمس الاربعاء بدار الأوبرا المصرية في دورته ال 41 على الحديث عن الفنان الراحل ” هيثم أحمد زكي ” .

وتحدثت دينا الشربيني عن العلاقة التي كانت تجمعها بالفنان الراحل وإنه كان أخا وصديقا بالنسبة لها وإنه كان شخصا طيبا وإنه كان سريع الصلح إذا غضب من أي شخص وكانت تطلق عليه ” أبو ضحكة جنان ” .

فقالت : ” يمكن أحلى ميزة في مجال الفن في فكرة إن اللي بيمشوا مبيمشوش .. لما بيوحشوك ممكن يبقوا معاك وتتفرج عليهم وهتحس بيهم .. ومش عارفة أفوت النهاردة من غير ما اتكلم عن أخويا صاحبي الجدع اللي الناس كلها زعلت عليه رغم إنه في مكان أحسن من هنا بكتير هيثم أحمد زكي ” .

وتابعت : ” اللي معاشروش هيثم كان طيب وجدع وحنين وعيل صغير .. لما كان يضايق وتقوله خلاص يقولك خلاص أنا مش مضايق ” .

وأضافت : ” أنا متأكدة إن هو مش متضايق إن كل الحب ده مبانلهوش غير بعد ما مشي عشان هو طيب وقلبه أبيض وفي مكان أحلى من اللي إحنا فيه بكتير ” .

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ووسط حديثها عن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي وتصفيق الحضور بكى عددا من الفنانين من بينهم يسرا والمنتج محمد العدل .. وتأثر الكثير من الحضور في القاعة من بينهم حسين فهمي وهاني رمزي وتامر حبيب وإيناس الدغيدي وخاصة عند عرض مجموعة من الصور النادرة للفنان هيثم أحمد زكي في مراحل الطفولة والمراهقة والشباب وهو برفقة والده الفنان الراحل الفنان أحمد زكي .