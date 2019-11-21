كتب امير فتحي في الخميس 21 نوفمبر 2019 02:52 مساءً - بعد قرار السلطات الإماراتية بترحيل المغنية السورية أنجي خوري وإسمها الحقيقي نجوى خليق الله إلى بلدها الأم سوريا، علّقت الفنانة اللبنانية قمر على هذا القرار شامتةً بخوري.
وظهرت قمر في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وقالت:”الدنيا ليست سائبة والغلط ممنوع في الإمارات”، ثم وصفتها بـ”الخنزيزة” وبألفاظ خارجة، مشيرةً إلى أنَّ كل تصرفاتها مخلة بالآداب.
ومن جهته علّق الإعلامي صالح الجسمي على ترحيل خوري قائلا: “حينما يتمادى في أخطائه واستهتاره بقوانين البلد الذي تستقبله فإن ترحيله بهدوء هو القرار المصائب”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد صالح الجسمي.. قمر شامتة بـ أنجي خوري وتصفها بـ”الخنزيزة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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