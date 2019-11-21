بعد صالح الجسمي.. قمر شامتة بـ أنجي خوري وتصفها بـ”الخنزيزة”

كتب امير فتحي في الخميس 21 نوفمبر 2019 02:52 مساءً - بعد قرار السلطات الإماراتية بترحيل المغنية السورية ​أنجي خوري​ وإسمها الحقيقي نجوى خليق الله إلى بلدها الأم سوريا، علّقت ​الفنانة اللبنانية قمر​ على هذا القرار شامتةً بخوري.

وظهرت قمر في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وقالت:”الدنيا ليست سائبة والغلط ممنوع في الإمارات”، ثم وصفتها بـ”الخنزيزة” وبألفاظ خارجة، مشيرةً إلى أنَّ كل تصرفاتها مخلة بالآداب.

ومن جهته علّق الإعلامي ​صالح الجسمي​ على ترحيل خوري قائلا: “حينما يتمادى في أخطائه واستهتاره بقوانين البلد الذي تستقبله فإن ترحيله بهدوء هو القرار المصائب”.