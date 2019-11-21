سما المصري عقب إطلالتها بمهرجان القاهرة السينمائي : ” أنا حرة ولست متأكدة من فرضيته ” .. وتوجه رسالة إلى رانيا يوسف : ” طرحة ب 50 جنيه خطفت التريند “

كتب امير فتحي في الخميس 21 نوفمبر 2019 02:52 مساءً - عقب الإطلالة التي أثارت الكثير من الجدل وخطفت الأنظار للفنانة ” سما المصري ” في حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال 41 والتي ظهرت بها مرتدية الحجاب .

خرجت سما المصري للتعليق على ذلك والرد على التعليقات والانتقادات التي طالتها بسبب هذه الإطلالة بمقطع فيديو في بث مباشرعبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات ” تويتر ” .

وتحدثت سما عن إنها لها الحرية في ارتداء الزي المناسب لها وأن لا يحق لأحد التدخل في حياتها وأنها لن تهين الحجاب بكلام مسئ كما يفعل البعض .. وأشارت إلى إنها لا تعلم فرضيته من عدمها .

وعلقت سما المصري على نفسها قائلة : ” أنا باعترف أنا ست أوفر .. وسيبوني في حالي بقى ” .

كما نشرت سما المصري عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها وللفنانة ” رانيا يوسف ” من إطلالتهما بحفل إفتتاح المهرجان موجهة لها رسالة تعلن بها عن تفوقها على رانيا في نسب المشاهدة لافتة إلى أنها تجاوزتها بـ ” التريند ” خلال الساعات الماضية وحتى الآن .

Advertisements

وكتبت سما في تعليقها على الصورة قائلة : ” معلش بقى يارانيا ريحي علي جنب خطفت منك التريند من امبارح لحد دلوقتي .. اشوفك السنة الجايه بقى .. معلش مش دايما العريان بيشد الإنتباه .. مصممين الازياء يتعبوا ياعيني في باقي الفساتين واجي بطرحة ب٥٠ جنيه وفستان مقفول بالف جنيه اخد التريند من غير حتي ما امشي علي سجاده حمرا ” .

وتابعت : ” أنا كنت فاكرة الناس بتتفرج عليا عشان بلبس مكشوف طلعوا بيدوروا علي اخباري سواء بلبس حشمة أو لبس مكشوف .. بيحبوووني مش عارفه التريند عايز مني ايه ؟ ” .