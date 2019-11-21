محمد رمضان يستعين بطائرة في حفله بالسعودية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف المخرج المسرحي تامر كرم، تفاصيل حفل الفنان المصري محمد رمضان، في موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفية بالسعودية، والمقرر إقامته الخميس 21 نوفمبر.

تامر كرم، قال في تصريحات صحفية، إن الحفل سيُقدَّم على طريقة “الميوزيكال شو” التي تجمع بين التمثيل والغناء، ومحمد رمضان، سيقفز من طائرة هليكوبتر إلى المسرح.

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وأضاف، أنه سيتم الاستعانة في الحفل بعدد من السيارات والخيول والدراجات النارية، كما أنَّ محمد رمضان، سيطير في الهواء على ارتفاع عال كما حدث في حفله الأخير بالساحل الشمالي، الذي حقق نجاحًا كبيراً.

يذكر أن تامر كرم، حصل مؤخراً على جائزة الدولة التشجيعية، وأخرج عدداً من العروض المسرحية الناجحة منها: “يوم أن قتلوا الغناء” “هنا أنتيجون”، كما يخرج حالياً مسرحية «الملك لير» للفنان الكبير يحيى الفخراني.

ويعد هذا هو الحفل الأول لمحمد رمضان، في السعودية، وكان قد اعلن عن نفاذ تذاكر الحفل وطبع تذاكر إضافية للحفل.

محمد رمان كان قد سافر إلى السعودية برفقة زوجته وشقيقه وفريق عمله، على متن طائرة خاصة.