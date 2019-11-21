محمد حفظي يعتذر للمنتجين في القاهرة السينمائي بسبب خالد الصاوي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعتذر المنتج المصري محمد حفظي، للمنتجين المشاركين في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41 بسبب الاسكتش الذي قدمه الفنان خالد الصاوي، في تقديمه لحفل الافتتاح.

محمد حفظي، قال في كلمته: “بالنسبة لكل المنتجين الموجودين في الصالة أنا بعتذ بالنيابة عن خالد الصاوي، هو ما اشتغلش معاكم ولا واحد فيكم على فكرة وأنا عمري ما اشتغلت معاه بس أنا عكس المنتجين الذين بداون باحلام كبيرة أوي وبعدها يصغروها، لكن أنا من أول الفيلم بقولهم يا جماعة الفيلم صغير أوي واللي عايز يشتغل على كدا أهلًا وسهلًا”.

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وكان الفنان خالد الصاوي، قد قدم اسكتش في بداية الحفل تحدث فيه المنتجين والذين يقومون بتضخيم الأجور والدور ليفاجئ الفنان بعدها بتقليص دوره وأجره إلى حد كبير، كما تحدث عن دخول بعض المنتجين من خارج الوسط الفني والمشاركة في عملية الإنتاج.

يذكر أن حفل الافتتاح شهد تكريم المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، والفنانة منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.