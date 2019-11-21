أسيل عمران: عندما أتزوج لن أعلن إلا بعد شهر العسل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة السعودية أسيل عمران جمهورها مخرا بصورة حديثة لها تألقت فيها بإطلالة عروس، حيث أطلت في الصورة بفستان زفاف شديد الأناقة، ووضعت تاج كبير على رأسها مع طرحة زفاف طويلة، وتزينت بمكياج ترابي ثقيل.

هذه الصورة تسببت في إطلاق الكثير من الأنباء حول زواج الفنانة السعودية سرا، وهو ما نفته أسيل تماما، خلال لقائها في برنامج Trending، مؤكدة أنها التقطت هذه الصورة ضمن جلسة تصوير.

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الفنانة السعودية صدمت جمهورها بتصريح قالت فيه أنها إذا حدث ووجدت الشخص المناسب وتزوجت، لن تعلن الأمر إلا بعد قضاء شهر العسل.

يذكر أن الفنانة السعودية أسيل عمران كانت قد تزوجت في 8 أغسطس عام 2008 من المذيع البحريني خالد الشاعر الذي قام بالمشاركة معها في برنامج الواقع «هي وهو» على قناة إم بي سي 1، ولكنهما انفصلا بعام 2012 بعد عدة خلافات، إلا أنه بعد فترة من طلاقهما في عام 2014 ، أي بعد ما يقارب الثلاث سنوات رجعت أسيل إلى طليقها خالد الشاعر، لكنها عادت وانفصلت عنه في عام 2015.