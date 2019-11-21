شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوي بإطلالة ذهبية في الدورة الـ41 من القاهرة السينمائي والان مع التفاصيل

الخميس 21 نوفمبر 2019 ليلي علوي يفتتح مهرجان "القاهرة السينمائي الدولي" دورته الـ41 مساء اللأربعاء 20 نوفمبر في دار الأوبرا المصرية.

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