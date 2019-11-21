فن ومشاهير

 ليلى علوي بإطلالة ذهبية في الدورة الـ41 من القاهرة السينمائي

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 21 نوفمبر 2019

ليلي علوي

يفتتح مهرجان "القاهرة السينمائي الدولي" دورته الـ41 مساء اللأربعاء 20 نوفمبر في دار الأوبرا المصرية.

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وكان من أول الحضور على السجادة الحمراء هي الفنانة ليلى علوي.

وأرتدت ليلى علوي فسان ذهبي اللون بأكمام طويلة من تصميم هاني البحيري.

 

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