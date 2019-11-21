إلتون جون يكشف كواليس أغنية جنازة ديانا

كشف المغني البريطاني إلتون جون عن شعوره بالقلق الشديد من أن يخطئ في كلمات أغنية "شمعة في مهب الريح" (كاندل إن ذا ويند) التي أداها خلال جنازة الأميرة ديانا، لدرجة أنه قام بتركيب شاشة كُتبت عليها كلمات الأغنية على البيانو.

وقال المغني (72 عاما) الذي كان يتحدث في الأكاديمية الملكية للموسيقى، في حفل بمناسبة نشر سيرته الذاتية "أنا: إلتون جون": "كانت هذه هي المرة الأولى التي أستعين فيها بشاشة تلقين، لأنني اعتقدت أنه إذا ما غنيت وداعا نورما جين، فسيكون مصيري الشنق والتمزيق إربا، لذا من باب الحيطة فقط استعنت بشاشة التلقين".

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وكان أداء جون للأغنية في كنيسة وستمنستر آبي بلندن في 1997، بعد مقتل ديانا في حادث سيارة في باريس، لحظة مميزة‭‭ ‬‬مفعمة بالمشاعر في القداس الذي بثته محطات التلفزيون وشاهده مئات الملايين حول العالم.

وذاع صيت الأغنية لتصبح الأكثر مبيعا في بريطانيا بعدها، واستبدل جون جملة "وداعا نورما جين" بجملة "وداعا يا وردة إنجلترا".

ونورما جين هو الاسم الحقيقي للممثلة الأمريكية الراحلة مارلين مونرو التي كُتبت الأغنية في بادئ الأمر تكريما لها.

وشدا جون، الذي ربطته صداقة بديانا، بالنسخة الجديدة من الأغنية الشهيرة بعد تغيير بعض كلماتها التي صاغها مؤلف الأغاني بيرني توبين.