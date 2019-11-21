"نمس" باب الحارة يُثير حيرة الجمهور بصوره مع فتاة مجهولة.. هل تزوّج؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار النجم السوري مصطفى الخاني حالة من التساؤلات بين الجمهور عبر صفحاته على مواقع التواصل نتيجة نشره مجموعة صور في الآونة الأخيرة وهو مع فتاة في أجواء رومانسية دون أن يتم الكشف عن وجه الفتاة.

وظهر "النمس" كما يطلق عليه الجمهور، وهي شخصيته في مسلسل باب الحارة، في صورة برفقة فتاة تضع يدها على كتفه دون أن يظهر وجهها، فطالبه عدد من متابعيه بالكشف عن هوية هذه الفتاة وخصوصًا أنه نشر صورًا ومقاطع فيديو رومانسية لهما في مناطق سياحية يُعتقد أن إحداها في جبال الألب.

ولم يُفصح مصطفى الخاني عن طبيعة العلاقة التي تجمعه بالفتاة المجهولة، هل هي ما تزال في طور الحب فقط أم أن الزواج قد حصل.

وعادة ما يرفض الفنان السوري الكشف عن تفاصيل حياته الشخصية و العائلية وعدم تداولها عبر وسائل الإعلام؛ ما جعل التساؤلات تثار بصورة أكبر.

يذكر أن مصطفى الخاني منفصل عن زوجته يارا بشار الجعفري منذ ثلاث سنوات؛ إذ تزوجا لمدة عامين فقط، وبعدها خرجت خلافاتهما إلى العلن، ووصلت إلى القضاء، حتى قالت وسائل إعلام وقتها أنه تم حبس الخاني في السجن نتيجة شكوى رفعها والد زوجته الدبلوماسي بشار الجعفري بتهمة التشهير والذم والقدح.

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وقالت يارا آنذاك: "لا بد أنكم سمعتم أخبارًا مفاجئة لكم حول انفصالي عن الشخص الذي قضيت معه ما يقارب السنتين، وبطبيعة الحال الخبر صحيح، وبعد أن تجاوزت حدود الصدمة، أستطيع أن أخبركم بأنني أنا التي طلبت الانفصال عن السيد مصطفى الخاني. المهم في الأمر أنني رفعت قضية الطلاق بشكل ودي وبعد عدة محاولات سابقة كي أعطي فرصة لزواجنا ولكن دون جدوى، كان لابد من الانفصال".

وختمت يارا: "لن أقول أكثر من ذلك الآن ولكن سأقول إنه مازال أمامه فرصة للتفكير لننهي كل شيء بطريقة ودية وليس أمام القضاء".

وفي الشأن الفني، لم يعلن الخاني عن مسلسلاته للموسم الدرامي المقبل، إلا أنه اعتذر عن المشاركة في مسلسل " ليالي الشمال " الذي يتم تصويره في السويد بينما كان قد حضر في الموسم الماضي ببطولة مسلسل " مقامات العشق " برفقة نسرين طافش ويوسف الخال.