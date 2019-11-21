نجوم السينما يغيبون عن مهرجان القاهرة

انتقد عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي غياب نجوم السينما الكبار عن حفل افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أمس الأربعاء. وقال هؤلاء إن المشهد الجميل والحضاري لحفل الافتتاح كان سيزداد جمالا بحضور نجوم السينما الكبار، أمثال عادل إمام وكريم عبدالعزيز وأحمد عز وأحمد السقا ومحمد رمضان وأمير كرارة وغيرهم من كبار نجوم السينما الذين يغيبون عن أهم مهرجان سينمائي مصري دون مبرر.يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي افتتحت مساء أمس الأربعاء وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، في حفل وصف بأنه الأفضل على مدار دورات المهرجان. قد يهمك ايضاً: طرح بوستر تشويقي لفيلم "كيرة والجن"يتصدره كريم عبد العزيز وعز "كيرة والجن" عمل فني جديد يجمع كريم عبد العزيز مع أحمد عز

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