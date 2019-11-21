قصة خلاف استمر عامين بين فيروز وابنها زياد الرحباني

القاهرة - لايف ستايل
تحتفل الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز بعيد ميلادها الـ84 اليوم، الخميس، حيث إنها من مواليد مثل هذا اليوم الموافق 21 نوفمبر من عام 1935.
ومن المعروف أنه نشب خلاف وصل لحد القطيعة بين فيروز وابنها الموسيقار زياد الرحباني، الذي كشف في تصريحات تليفزيونية عن سبب الخلاف.
وقال زياد الرحباني إن السبب وراء الخلاف والقطيعة بينه وبين والدته فيروز، ليس فيروز شخصيا، وإنما دائرة أعمالها المقربة ومنهم أخته ومحامي العائلة.
وأضاف «الرحباني» خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع على قناة «سي بي سي»، أنهم ظلوا عامين في خلاف، وبعدها عاد ليصالحها من خلال مكالمة تليفونية وطالب أن يقابلها، والصلح تم بسرعة لأنه لا توجد مشكلة كبيرة وبعدها طرحت أسطوانة جديدة، وأشار «الرحباني» إلى أنه بعد تصفية الخلاف رجع لتقديم ألحان لأغاني والدته.
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