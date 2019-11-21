جينفر أنيستون تشكر 20 مليون متابع على "إنستغرام"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: شكرت النجمة جينفر أنيستون محبة الجمهور عبر لقطة طريفة بفيديو لها نشرته عبر حسابها على "إنستغرام". وعبّرت فيه عن مدى سعادتها وتقديرها للمتابعين الذين وصل عددهم إلى 20 مليون في أقل من شهر على انضمامها إليه، وعلّقت على الرابط كاتبة: "20 مليون متابع، شكرا جزيلا لكم".
يشار إلى أنها انضمت إلى الموقع في 15 أكتوبر الماضي، وحصدت أكثر من 7 ملايين متابع في أقل من 24 ساعة، لتحطم بذلك الرقم القياسي الذي حققه مؤخراً دوقا ساسكس الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل.
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