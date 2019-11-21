نادين لبكي تُشيد بثورة لبنان عقب تكريمها في واشنطن









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت" ألقت المخرجة اللبنانية نادين لبكي كلمة مؤثّرة عقب فوزها بجائزة عصام فارس للتميّز لعام 2019، خلال الحفل السنوي الـ 73 لشركة الشرق الأوسط الذي أقيم في العاصمة الأميركية واشنطن، حيث رأت أن هناك "جيل كامل قرر أن يأخذ مصيره في يده."

وتحدّثت المخرجة_ التي تم ترشيحها لجائزتي إيمي والأوسكار عن فيلمها "كفرناحوم"_ عن الثورة التي شهدها لبنان بكلماتٍ ملهمة، وبكل تفاؤل، وقالت: "لم يسبق لي أن رأيت الكثير من الأمل، والكثير من الابتسامات، والكثير من النقاشات، والكثير من الفن، والكثير من الأفكار والعقول الرائعة، والكثير من الرقص والهتاف، والكثير من القوة، والكثير من المرونة، والكثير من المواهب، والكثير من الانتماء، والكثير من الوحدة، مما كانت عليه في 28 يوماً الماضية".

وفيما تحدثت عن موضوع الثورة بأمل تخالجه غصّة ودمعة لما يعانيه الوطن، دعت المغتربين اللبنانيين في الولايات المتحدة إلى العودة لبلدهم الأم قائلة: "إنني في مهمة لإعادتكم إلى الوطن.. لبنان بحاجة إليكم".