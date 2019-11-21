رامي عيّاش يُحيي الذكرى 150 لافتتاح قناة السويس







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أحيا الفنان رامي عياش الإحتفالية الضخمة التي أُقيمت بمناسبة الذكرى المئة والخمسين لإفتتاح قناة السويس وأوتيل ماريوت القاهرة في قصر عمر الخيام الأثري.

وقدم باقةً من أعماله بحضور كبار الشخصيات المصرية إضافة إلى دبلوماسيين ورؤساء أعمال وفنانين من مصر ومختلف الدول الأوروبية والعربية. فيما يلي لقطات من الحفل:

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