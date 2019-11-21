شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نجوم مهرجان القاهرة السينمائى يتنافسون فى تحدى "نفخ اللبان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنافس نجوم مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ41، أمس فى تحد غريب من نوعه، وهو "تحدى نفخ اللبان"، مع مراسل قناة dmc، على هامش فعاليات المهرجان.

وظهر فى الفيديو عدد من النجوم الذين أستغربوا التحدي فى البداية ثم تحمسوا له بعد ذلك، ومنهم النجمة هند صبرى، والفنانة دينا، والفنانة حنان مطاوع، والفنانة ريهام عبد الغفور.

ريهام عبد الغفور

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بسنت شوقي



دينا



حنان مطاوع



بشري

و يشارك في الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 150 فيلماً، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، منها أكثر من 30 فيلماً ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضاً على عدد من الأفلام العالمية الكبرى.