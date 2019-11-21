شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال جماهيرى كبير على شباك تذاكر مهرجان القاهرة فى يومه الأول.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأول من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى، توافد أعداد كبيرة من الجمهور، على شباك التذاكر، لحجز فيلم الافتتاح "الأيرلندي - The Irishman" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، في عرضه الثاني الذي انطلق في الواحدة من ظهر اليوم الخميس، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

واصطف الجمهور الذي ينتمي لفئات عمرية مختلفة، في طوابير أمام شباك التذاكر، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، لتنفد جميع التذاكر، ويرفع "الأيرلندي" لافتة كامل العدد، لاسيما وأن إدارة المهرجان، أكدت أن حضور الفيلم سيكون بأسبقية الحجز من شباك تذاكر المهرجان، الذي بدأ العمل في التاسعة والنصف من صباح اليوم.



شباك تذاكر مهرجان القاهرة فى اليوم الاول

"الأيرلندي" من الأفلام المتوقع فوزها بالأوسكار العام المقبل، وأحداثه مستوحاة من كتاب تشارلز براندت "سمعت أنكم تطلون المنازل"، ويشارك في بطولته ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشي، وثالثهم هو روبرت دي نيرو الذي يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزي.

وافتتحت الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظى، أمس الأربعاء، بحفل كبير فى دار الأوبرا المصرية، حضره عدد غير من نجوم الفن، ويشارك فى المهرجان هذا العام 150 فيلماً ما بين روائي طويل وتسجيلى وقصير، منها أكثر من 30 فيلماً ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضاً على عدد من الأفلام العالمية الكبرى.



اقبال كبير على شباك التذاكر فى اليوم الاول لمهرجان القاهرة



اقبال كبير على شباك التذاكر فى اليوم الاول لمهرجان القاهرة



اقبال كبير على شباك التذاكر فى اليوم الاول لمهرجان القاهرة



اقبال كبير على شباك التذاكر فى اليوم الاول لمهرجان القاهرة



اقبال كبير على شباك التذاكر فى اليوم الاول لمهرجان القاهرة



اقبال كبير على شباك التذاكر فى اليوم الاول لمهرجان القاهرة



تذاكر مهرجان القاهرة



تذاكر مهرجان القاهرة



تذاكر مهرجان القاهرة

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تذاكر مهرجان القاهرة



تذاكر مهرجان القاهرة



تذاكر مهرجان القاهرة



شباك تذاكر مهرجان القاهرة فى اليوم الاول



شباك تذاكر مهرجان القاهرة فى اليوم الاول



شباك تذاكر مهرجان القاهرة فى اليوم الاول



شباك تذاكر مهرجان القاهرة فى اليوم الاول



شباك تذاكر مهرجان القاهرة فى اليوم الاول



شباك تذاكر مهرجان القاهرة فى اليوم الاول